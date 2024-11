Lettera43.it - Amazon, sciopero dei dipendenti in 30 Paesi durante il Black Friday

Migliaia di lavoratori disi preparano a scioperare in 30, tra cui l’Italia,il2024, in programma venerdì 29 novembre. La protesta, che potrebbe protrarsi fino al Cyber Monday di lunedì 2 dicembre e coprire così uno dei weekend di shopping più importanti dell’anno, è promossa da MakePay, che unisce 80 organizzazioni che si impegnano per la giustizia lavorativa e la sostenibilità ambientale. Come ha spiegato il Guardian, i lavoratori chiedono uno stipendio più equo, il diritto di aderire ai sindacati e un maggiore impegno dell’azienda contro la crisi climatica. Guidata da Uni Global Union con sede in Svizzera, coinvolgerà tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa, passando per Giappone, Brasile e India.On, 29 November, workers and activists around the world will strike and protestin over 30 countries .