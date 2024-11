Ilfattoquotidiano.it - Aereo cargo si schianta vicino a Vilnius, colpita una casa di due piani: “Morto uno dei piloti, due feriti”

Incidentein Lituana. UnDHL si èto a Liepkalnis,intorno alle 5.30 del mattino. Il volo, partito da Lipsia in Germania e diretto nella capitale lituana, è finito contro unaresidenziale di duecon quattro appartamenti, dove vivono tre famiglie: l’edificio ha preso fuoco. Il portale web Delfi – citando fonti dei soccorsi – parla di un bilancio, al momento, di une due. La vittima, come reso noto dalla polizia locale, è uno dei due. In totale sull’si trovavano duee due membri dell’equipaggio. Tutti sono stati estratti dall’. I soccorritori hanno anche evacuato 12 persone dalla zona dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche 7 camion dei vigili del fuoco.Come reso noto dalle pagine social dell’aeroporto dile operazioni aeroportuali non sono state interrotte.