Oasport.it - Volley femminile: Bergamo, Busto Arsizio e Chieri vincono in Serie A1, 8 muri di Zakchaiou

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la nona giornata dellaA1 diha sconfitto Vallefoglia in rimonta per 3-1, regalandosi un bel successo di fronte al proprio pubblico e infilando la seconda affermazione consecutiva in campionato, utile per rafforzare il quinto posto in classifica generale. Le marchigiane sono invece incappate nel quarto stop nelle ultime cinque uscite e restano all’ottavo posto in graduatoria. Prova di enorme impatto da parte dell’opposto Lucille Gicquel (20 punti) e di Katerina(18 punti, 8), in doppia cifra anche Anne Buijs (10) contro il sestetto guidato da Gaia Giovannini (12) ed Erblira Bici (15).prosegue nel suo buon momento e detta legge sul campo di Cuneo, chiudendo i conti con un perentorio 3-0: quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate e sesto posto in classifica per le Farfalle, mentre le piemontesi restano all’ultimo posto con una sola gioia all’attivo.