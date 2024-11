Vela SailGP Dubai 2024 | Italia di Tita undicesima alla prima partecipazione

Leggi su Sportface.it

Nessun exploit per l’nella giornata decisiva dellatappa del Sail GP/25, il circuito delladedicato ai catamarani F50. Il team Red Bull Italy, di cui James Spithill è il CEO con al timone il due volte campione olimpico Ruggero, nelle acque dinon ottiene punti in nessuna delle regate previste e chiude ine ultima posizione in quello che è l’esordio assoluto per un catamaranono nel circuito.La giornata di regate, rinviata di un’ora per le condizioni meteo, ha prodotto un verdetto inequivocabile: sono Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti ad approdareregata finale per assegnare la vittoria della tappa, gli americani perché, seppur a pari merito con la Spagna, hanno ottenuto un miglior piazzamento nella regata più recente. L’, come detto, non brilla più di tanto oggi e non va oltre un nono posto come miglior risultato, eguagliando quanto fatto ieri.