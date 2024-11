Thesocialpost.it - Vandali in azione nella sede di Fratelli d’Italia. Le indagini

Ladi, situata in Galleria Mancuso, nel cuore del centro storico di Catanzaro, è stata colpita da un grave episodioco.notte, persone non ancora identificate hanno forzato la porta d’ingresso, penetrando all’interno dei locali e provocando numerosi danni.Ihanno distrutto suppellettili, strappato manifesti e tracciato scritte ingiuriose sulle pareti. Tra i manifesti danneggiati, uno raffigurava la sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro, originaria di Catanzaro e figura di spicco del partito in Calabria.Sul posto è intervenuta la Digos della Questura di Catanzaro, che ha avviato immediatamente leper risalire ai responsabili dell’atto. Per identificare i colpevoli, le autorità hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presentizona.