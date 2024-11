Ucraina, anche da Parigi luce verde a uso missili per "autodifesa"

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 24 nov. (askanews) – Prima gli Usa e la Gran Bretagna, e orala Francia segnala a Kiev il permesso di utilizzare armi a lungo raggio contro obiettivi in territorio russo “per”. A parlare è stato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot: per lui l’potrebbelanciare contro la Russia iforniti da“nella logica dell’”. In un’intervista pubblicata in anticipo dall’emittente britannica BBC, il capo della diplomazia francese non ha precisato se ciò sia effettivamente già accadut. Inoltre non ha parlato di un permesso formale o recentemente formulato, anzi Barrot ha ribadito la posizione ben nota della Francia. Il presidente Emmanuel Macron aveva già affermato a maggio, durante la sua visita di stato in Germania, che l’deve essere in grado di neutralizzare gli obiettivi militari russi direttamente coinvolti nelle operazioni contro il suo territorio.