Serie B 2024 25 | tris dello Spezia vittorie anche per Bari e Cremonese

Tutto facile per lonel pomeriggio domenicale della quattordicesima giornata della/25. I bianconeri hanno infatti rifilato unallo stadio Picco al malcapitato Sudtirol: a sbloccare la sfida è un autorete di Pietrangeli, poi raddoppio Pio Esposito, in gran forma al terzo gol consecutivo in B. Nella ripresa arriva il definitivo 3-0 di Vignali che sigilla la vittoria e permette agli aquilotti di raggiungere il Pisa al secondo posto della classifica con 30 punti, a una lunghezza di distanza dal Sassuolo Capolista. In zona play-off vincela, che stende 1-0 un Frosinone sempre più ultimo in classifica grazie ad una rete di Franco Vazquez. Grigiorossi al quinto posto con 21 punti, davanti alsesto con 20. I galletti confermano il loro periodo positivo battendo 3-2 il Cittadella al San Nicola: Lasagna sblocca la sfida dopo 5?, poi sul finire del primo tempo arrivano altre due reti che mettono al sicuro il risultato, ad opera di Sibilli e Maiello.