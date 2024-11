Biccy.it - Rossella Erra si scaglia contro Mariotto: “Vergognati! Falsi la gara”

Leggi su Biccy.it

Guillermoancora una volta al centro di una polemica su Ballando Con le Stelle, ma in questo caso non c’entrano i jeans aderenti di nessun ballerino. Il giurato ieri sera ha regalato voti altissimi a molti concorrenti, ma quando è arrivato il turno di Bianca Guaccero (con cui ci sono vecchie ruggini) e Giovanni Pernice ha rifilato loro un modesto sette, mandando così su tutte le furieGuillermo: “, vergogna, tula”.ha commentato l’esibizione di Giovanni e Bianca in modo bislacco: “Solo oggi e solo oggi lo giuro, ho capito che ti chiami Giovanni. Perché tutti chiamano pernice, pernice, un uccello, Pernice. Bianca Pernice. Invece eri Giovanni, ciao Giovanni e sei di Palermo, vero? Raccontati. Perché in canottiera ti riconosco meglio che sei di Palermo.