Agi.it - Rivoluzione M5s, via il garante e il limite dei due mandati

AGI - Figura deladdio, via il tetto dei duee sì alla possibilità di fare alleanze. È la'Nova' del Movimento 5 stelle che ha seguito linea indicata dal presidente Giuseppe Conte. "Progressisti indipendenti" i 5 stelle hanno celebrato oggi, a suo di numeri e percentuali, il cambiamento. Al voto hanno partecipato in tanti al punto che tutti i 12 quesiti sottoposti al vaglio hanno superato il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto, in tutto 88 mila 943. Conte ha concluso la due giorni che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Roma, dove Grillo non si è visto, ma dove ha mandato un messaggio via whatsapp che stigmatizza il nuovo corso con una frase: "da francescani a gesuiti". L'ex premier, per parte sua, lo ha 'accusato di essere "entrato a gamba tesa mettendosi di traverso" sulla strada della Costituente.