Premier League 2024 2025 | il Liverpool rimonta il Southampton e vola a +8 sul City

Allunga ed è sempre più in fuga ilin. I Reds sono costretti alla, ma alla fine si impongono per 3-2 sul campo dele vanno a +8 sul Manchesterdopo aver ottenuto la decima vittoria in questo campionato. A sbloccare il risultato alla mezz’ora è Szoboszlai, che sfrutta al meglio il disastro compiuto dalla difesa dei Saints nel tentativo di impostare dalla propria area di rigore. La reazione dei padroni di casa però arriva e Armstrong al 42? trova il pari con la ribattuta vincente dopo essersi fatto ipnotizzare da Kelleher dagli 11 metri. Si va all’intervallo sull’1-1, ma nella prima fase della ripresa è ila ribaltare il punteggio con Fernandes al termine di una veloce ripartenza che trova impreparati i Reds.HIGHLIGHTS DEL MATCHIl vantaggio dura meno di 10 minuti, perché al 65? ci pensa Salah con l’aiuto dell’estremo difensore avversario McCarthy che esce completamente a vuoto e permette all’egiziano di segnare a porta vuota.