Milano | tragedia in via Ripamonti giovanissimo perde la vita dopo inseguimento

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico incidente ha scossola notte scorsa, con la morte di un giovane a seguito di unda parte delle forze dell’ordine. L’episodio ha richiamato l’attenzione non solo per la giovane età della vittima, ma anche per il coinvolgimento di numerosi amici, che si sono radunati nel luogo dell’incidente in segno di protesta e cordoglio.Il tragico incidente e la vittimaRamy Elgaml, questo il nome del ragazzo, stava per festeggiare il suo ventesimo compleanno il prossimo 17 dicembre. Originario dell’Egitto, si trovava su uno scooter nero guidato da un 22enne tunisino, entrambi con precedenti penali. L’da parte dei carabinieri è iniziatoche i due non si sono fermati all’alt imposto dalle autorità in via Farini, una zona vivace della movida milanese, dove le rapine avvengono con una certa frequenza.