Milan, Rafael Leao e Alvaro Morata hanno paura di fare goal. Tutti i voti

Nella sfida trae Juventus l’attacco del Diavolo non ha funzionato:sono stati innocui.Un attacco quasi inesistente quello delnella sfida di San Siro contro la Juventus, conche – nonostante la grande voglia di mettersi in mostra contro la sua ex squadra – non è mai riuscito a rendersi pericoloso e ha sbattuto peri novanta minuti contro il muro bianconero. Stesso esito della gara lo ha avuto anche, che non è mai riuscito a strappare e a sgasare sulla sua corsia di sinistra. E questo soprattuto per merito della retroguardia della Vecchia Signora, che ha concesso davvero il minimo indispensabile a unche, però, non ci ha nemmeno provato.La loro partita è stata, così, valutata conmediocri da parte dei maggiori quotidiani italiani.