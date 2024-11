Dailymilan.it - Milan Futuro-Sestri Levante, Daniele Bonera non vince più. Il risultato

Leggi su Dailymilan.it

Continua la crisi del: la formazione allenata danon riesce ad avere la meglio sul. Ecco come è andata la partitaIlnon esce dalla crisi! La squadra diè stata fermata in casa suldi 2-2 dalnell’incontro valido per la sedicesima giornata del Girone B di Serie C.I rossoneri continuano così la loro serie negativa toccando quota cinque partite consecutive senza vittoria, sono infatti due sconfitte e tre pareggi i risultati realizzati in queste ultime uscite.Non basta quindi la doppietta di Kevin Zeroli per tornare al successo. La formazione allenata dall’ex difensore centrale italiano è andata in vantaggio per due volte e in entrambe le occasioni si è fatta raggiungere dagli avversari.Ilnon sa piùre: finisce 2-2 contro il! View this post on InstagramA post shared by daily