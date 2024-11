Uominiedonnenews.it - Love, Reason, Get Even, Puntata Finale: Esra È Incinta!

Leggi su Uominiedonnenews.it

, Getdella sua seconda figlia ed Ozan le fa una grande sorpresa. Finisce con un lieto fine la soap opera!, Getè da poco iniziato in Italia, ma in Turchia la soap opera è già arrivata alla sua conclusione. Anche in Italia tantissime persone si stanno appassionando alla storia d’amore traed Ozan che per fortuna va verso un lieto fine. Infatti, sulcomunica al suo Ozan che aspetta un bambino., Getdel secondo figlio!Nel corso delle puntate turche di, Get, ci sono molti momenti di riavvicinamento e poi di distacco. Tutto ha inizio quandoapprende che Cagla aspetta un bambino da Ozan. Quest’ultimo intende assumersi le sue responsabilità ma non vuole comunque stare con Cagla, bensì portare avanti il suo amore con