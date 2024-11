Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor, Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: già diversi precedenti tra i due

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della finale-Paesi BassiBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurro Jannike l’olandese Tallon, valido come secondo singolare del tie trae Paesi Bassi, finalissima delleCup Finals 2024 di tennis.Vistala la struttura della manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, Jannikscenderà in campo nel secondo incontro odierno: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. Sulla carta il numero 1 neerlandese è Tallon, il quale dovrebbe sfidare: si tratterebbe della stessa sfida andata in scena lo scorso anno, quando ai quarti di finale dellal’azzurro si impose per 7-6 6-1. In generalenei 5ha sempre vinto con l’olandeseOA Sport vi offre latestuale dell’incontro tra l’azzurro Jannike l’olandese Tallon, valido come secondo singolare del tie trae Paesi Bassi, finalissima delleCup Finals 2024 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti.