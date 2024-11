L’insicurezza stradale dei lombardi | preoccupano cellulari e sbagli altrui e a fare paura sono gli incidenti causati dalle buche

Ilgiorno.it - L’(in)sicurezza stradale dei lombardi: preoccupano cellulari e sbagli altrui, e a fare paura sono gli incidenti causati dalle buche

Milano, 23 novembre 2024 – L’utilizzo del cellulare alla guida è il principale fattore di rischio per i- in termini di sicurezza- preoccupati anche dai comportamenti scorretti degli altri automobilisti ein strada. Emerge da una ricerca promossa dall’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, il progetto sull’informazione consapevole nato dalla collaborazione tra Gruppo Credem e l’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica di Milano. ll campione intervistato L’indagine è stata svolta con la collaborazione dell’istituto di ricerca Bilendi e ha coinvolto 500 persone rappresentative della popolazione italiana. Focalizzando l’attenzione sul campione lombardo, lo smartphone al volante è indicato come principale problema dal 64,5%; uno su due punta il dito su comportamenti non corretti e sulla bassa consapevolezza dagli altri conducenti, il 46,5% sulla manutenzione delle strade (10 punti percentuali in meno rispetto al totale su territorio nazionale) mentre il 45% del campione indica l’eccesso di velocità.