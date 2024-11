Lanazione.it - L’incredibile storia di chi non si arrende: salvano l’azienda con i Tfr e dopo 5 anni raddoppiano i lavoratori

Città di Castello (Perugia), 24 novembre 2024 - Dal rimanere senza lavoro ad aprire una nuova sede e, in cinque, raddoppiare il numero dei, dai 12 iniziali ai 24 di oggi: il piccolo grande miracolo di 'Ceramica Noi' di Città di Castello inizia nel 2019, quando agli operai di Ceramisia era stata comunicata la delocalizzazione in Armenia quello stesso agosto.i primi momenti di sconforto, messi di fronte alla possibilità di perdere il lavoro, i dipendenti hanno deciso di investire nel proprio futuro e nel futuro del territorio. Azienda salvata dai dipendenti: "La portavano in Armenia. Invece apriamo la nuova sede" Si sono uniti in cooperativa e hanno fondato Ceramica Noi, investendo il trattamento di fine rapporto e l'indennità Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi), per acquistare i macchinari utilizzati dalla vecchia proprietà e affittare il capannone sostituendosi alla proprietà precedente per proseguire nella produzione di ceramica artigianale di lusso.