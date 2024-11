Le formazioni si rivelano mentre la squadra di Guardiola cerca di porre fine a una corsa miserabile

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-23 18:29:59 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Sabato sera il Manchester City accoglie il Tottenham all’Etihad sperando dia una serie di quattro sconfitte consecutive: la peggiore serie dell’illustre carriera da allenatore di Pep.La pessima forma dei padroni di casa non è stata aiutata da una lunga lista di infortuni nelle ultime settimane, tuttavia, giocatori del calibro di Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Manuel Akanji e John Stones sono tornati ad allenarsi questa settimana.Le fortune degli Spurs negli ultimi tempi non sono state molto migliori. Le sconfitte consecutive contro Galatasary e Ipswich prima della sosta per le nazionali significano che anche ladi Ange Postecoglou sarà sotto pressione per tornare a vincere.