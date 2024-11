Calciomercato.it - Lazio, i tifosi si godono Pedro e pungono la Roma: “Loro ti hanno tradito, noi…”

In curva Sud spunta uno striscione per lo spagnolo in riferimento alle modalità con cui i gialssi e Mourinho loscaricatoAll’Olimpico si gioca-Bologna, match fondamentale che può tenere i biancocelesti aggrappati a un sogno, lo scudetto, parola che in realtà a Formello tengono ancora molto lontana nonostante il grande campionato sotto gli occhi di tutti. Una vittoria stasera vorrebbe dire tornare a -1 dalla vetta affiancando nuovamente Inter, Atalanta e Fiorentina dopo i tre punti conquistati dal Napoli contro la. Oltre ovviamente a doppiare i gialssi per punti.Rodriguez (LaPresse) – calciomercato.itIl derby della capitale è ancora distante, ma ma non troppo, visto che è fissato per il prossimo 5 gennaio. Ma ovviamente le schermaglie a distanza non mancano mai.