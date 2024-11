Gaeta.it - La Sampdoria pareggia a Palermo: un’opportunità sprecata per la corsa ai playoff

Facebook WhatsAppTwitter La recente sfida tra lae ilha visto i blucerchiati non riuscire a concretizzare i vantaggi, chiudendo l’incontro con un pareggio che non offre molti spunti positivi per laverso i. Dopo un avvio incoraggiante, la squadra di mister Stankovic ha mostrato segnali di sofferenza, complicando le proprie possibilità di risalire nella classifica. La partita, caratterizzata da un alternarsi di emozioni e tensioni, ha messi in luce sia pregi che difetti di entrambe le squadre.Latrova il vantaggio ma non riesce a gestirloIl primo tempo della partita ha visto laprendere il comando del gioco con un gol siglato da Tutino al 38?. La rete, frutto di una bella manovra offensiva, aveva dato ai blucerchiati un cauto ottimismo.