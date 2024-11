Jannik Sinner mostruoso | chiude il 2024 con il 924% di successi Ecco chi ha fatto meglio nella storia

Feedpress.me - Jannik Sinner "mostruoso": chiude il 2024 con il 92,4% di successi. Ecco chi ha fatto meglio nella storia

pazzesco. Il numero 1 al mondol'anno e la manda in soffitta come una delle migliori stagioni di tutti i tempi nell’era Open. Con la vittoria contro Tallon Grieskspoor,finale di Coppa Davis a Malaga, il numero uno del mondo è arrivato a 73 partite vinte in un anno, con sole 6 sconfitte , con un incredibile 92,4% di, raggiungendo così la nona prestazione all time,.