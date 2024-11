Thesocialpost.it - Intervento disperato, 4 giovani dispersi in montagna. Come è successo, follia

Leggi su Thesocialpost.it

Appennino reggiano, 24 novembre 2024 – Si è concluso con undi soccorso d’emergenza il tentativo di quattro, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, di affrontare un’escursione sul Monte Cusna. I ragazzi, tre di Valsamoggia e uno di Marano sul Panaro, sono stati sorpresi da una violenta bufera mentre cercavano di rientrare verso valle dopo aver trascorso la notte in un rifugio a quota 1.900 metri, nel comprensorio sciistico di Febbio 2000.Equipaggiamento inadeguato e condizioni proibitiveSecondo il Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna (Saer), ierano poco attrezzati per affrontare il terreno ghiacciato e il maltempo. In particolare, uno di loro indossava semplici scarpe da passeggio, inadeguate per affrontare le condizioni impervie della. La bufera di vento, accompagnata da pioggia e neve, ha reso impraticabile il percorso, costringendo il gruppo a chiamare i soccorsi intorno alle 10 del mattino.