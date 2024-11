Gaeta.it - Incontro tra il sindaco Tidei e i residenti della zona Perazzeta: attese novità sulle fognature

Facebook WhatsAppTwitter A Santa Marinella, il 20 settembre si è svolto undi grande importanza per gli abitanti– Rimessa delle Guardiole. IlPietroha dialogato con iriguardo ai progressi delle opere di fognatura e di risanamento del quartiere, un tema cruciale per migliorare la qualitàvita locale.Il progetto di risanamentoDurante l’assemblea, ilha sottolineato che il progetto di risanamento delleera atteso da decenni. Finalmente, grazie agli investimenti di Acea, l’amministrazione comunale è in grado di avviare questi lavori. Si prevede il completamento delle infrastrutture fognarie e la riasfaltatura delle strade, che rappresentano interventi fondamentali per unastoricamente trascurata.