Incendio nella notte a Campi Bisenzio: gravi danni a un'azienda tessile

(Firenze), 24 novembre 2024 – Un vastoè divampatoindi via Mugellese, specializzatafloccatura elettrostatica, una tecnica innovativa di stampa. Le fiamme hanno causato ingentialla struttura, mentre fortunatamente non si registrano feriti.Vigili del fuoco in azione: intervento tempestivoL’allarme è stato lanciato intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, mobilitate dai distaccamenti di Firenze Ovest, dalla sede centrale di Firenze, nonché da Empoli e Calenzano. Numerosi i mezzi impiegati per fronteggiare l’emergenza: tra questi un’autoscala e quattro autobotti.Nel giro di un’ora, le squadre operative sono riuscite a confinare e spegnere l’, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.