Il grazie di cuore della signora Letizia | Al Goretti mi hanno salvato la vita

Una Storia di Cura e Salvezza all’Ospedale di LatinaBongiorno, residente a Latina, ha scelto di raccontare pubblicamente la sua esperienza presso il Santa Maria, esprimendo sincera gratitudine per il supporto ricevuto. Il 5 novembre 2024,è stata portata al pronto soccorso in condizioni critiche, e l’efficienza e professionalità dello staff sanitario lepermesso di superare un momento drammaticosua.Diagnosi Precoce e Intervento Immediatoracconta di essere stata prontamente presa in carico dal team medico del pronto soccorso, che ha avviato rapidamente tutti gli esami necessari. Il Dottor Ugo Coppetelli, responsabile dell’ambulatorio di ematologia, ha dimostrato una grande capacità di diagnosi, sospettando immediatamente una rara patologia chiamata porpora trombotica trombocitopenica.