Calciomercato.it - Gasperini non ci sta: “Provocato sull’espulsione”. Poi l’annuncio scudetto

L’allenatore dell’Atalanta ha commentato il 3-1 di Parma e la vetta momentanea della classifica condivisa con l’Inter. Le sue dichiarazioniL’Atalanta dicontinua a volare. Altro successo in campionato per i bergamaschi che si sono imposti per 3-1 sul campo del Parma.post Parma-Atalanta (screenshot) – calciomercato.itI nerazzurri sono momentaneamente primi in attesa di Napoli-Roma. Queste le parole dia ‘DAZN’: “Il Parma ha fatto un bel gol e bisogna dare merito all’avversario. Noi nel primo tempo potevamo fare un gol in più. Quando la partita si è riaperta abbiamo tenuto bene, ricominciato a creato e poi chiuso la gara”.L’Atalanta festeggia anche i rientri di Toloi e Scalvini: “Sono contento per Rafa, erano tanti mesi che non riusciva a uscire da questi problemi, ho deciso di farlo giocare ed è andata benissimo.