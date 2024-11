Liberoquotidiano.it - "Da francescani a gesuiti": Grillo piomba su Nova, caos sui 5s. E si prende subito una porta in faccia

"Da". Beppecosì sulla Costituente del Movimento 5 stelle in corso a Roma. Mentre la votazione sta procedendo, ma si sa già che i quesiti sottoposti agli iscritti hanno superato tutti il 50% dei voti degli aventi diritto, pubblica uno stato Whatsapp. Il linguaggio è come al solito criptico ma decifrabile: da- il Movimento è nato il 4 ottobre, giorno in cui si ricorda San Francesco D'Assisi - a. Una stoccata al Movimento e al suo leader che sta decidendo di cambiare pelle. La foto chemette sul web è quella di San Francesco a Ripa con il sasso usato come cuscino dal poverello di Assisi. Intanto, a quanto pare, è stato chiuso il voto online degli iscritti sui quesiti del processo costituente del Movimento 5 stelle. L'annuncio arriva dal palco della convention, a Palazzo dei Congressi, a Roma.