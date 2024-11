Notizie.com - Costituente Movimento 5 Stelle, arrivano le parole di Beppe Grillo: fanno capire molto

Due giorni per l’assembleadelportano alledicheanche di quanto potrà accadere.Proprio il comico ha dato vita alpolitico nel 2009 insieme a Gianroberto Casaleggio, da un po’ di tempo però è finito ai margini tanto più con l’arrivo di Giuseppe Conte che ha preso in mano la situazione.ledi(ANSA) Notizie.comUna novità è stata ravvisata sul profilo Whatsapp di, che ha postato uno stato con la scritta “Da francescani a gesuiti”, facendo questo paragone in merito al cambiamento del.La frase è accompagnata da una foto che ritrae la reliquia del Santo nella chesia di San Francesco a Ripa a Roma dove si legge anche la targa: “Sasso dove posava il capo il serafico padre San Francesco“.