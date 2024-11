Ilgiorno.it - Carcere di Bollate, via al progetto. Riapre l’area industriale interna nuovo orizzonte dietro le sbarre

Qui, nelalla casa di reclusione di Milano, nell’annus horribilis del Covid, si producevano quasi 850mila mascherine protettive al giorno. A marzo 2024 l’impianto è stato dismesso, i macchinari sono stati sistemati all’interno di alcuni container, serviva un’alternativa per i detenuti che vi lavoravano. Bisognava trovare un’azienda interessata a entrare nele avviare una riconversione produttiva dello spazio. È qui che entra in gioco la Coimec Coibetazioni Termoacustiche Spa di Cormano, azienda leader in questo settore, che ha scelto di aprire un’officina, ha formato e assunto 12 detenuti. L’azienda inserita nel Programma 2121, una partnership tra pubblico e privato che coinvolge, oltre alle istituzioni locali e al ministero della Giustizia, ben 36 aziende che lavorano nei cantieri di Mind e che ha come obiettivo la formazione e l’inserimento lavorativo dei detenuti.