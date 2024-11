Ilrestodelcarlino.it - Bastoni, che peccato la traversa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Klinsmann 6,5. Prima smanaccia in fallo laterale la bordata di Portanova, poi si salva sullacolpita su punizione di Kabashi. Ciofi 6,5. Sempre attento dietro, alza forse troppo la mira su qualche cross. Prestia 6,5. Gondo non è un cliente facilissimo, ma sull’attaccante reggiano è attento. Mangraviti 6,5. Pronti via e chiude subito in angolo la prima velleità emiliana. Poi ci prova anche di testa in una sortita offensiva. Adamo 5,5. Lascia tirare Portanova nell’azione più pericolosa della Regia del primo tempo, poi uno sciagurato colpo di tacco in area piccola a liberare Pettinari che mette a segno il gol del vantaggio ospite. Nel capovolgimento di fronte prova a metterci una pezza da fuori, ma Bardi è super (dal 24’ st Ceesay 6. Qualche cross nell’assalto bianconero). Berti 6.