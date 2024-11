Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19 Vs la quattordicesima puntata del Grande Fratello: ecco chi ha vinto la sfida di ascolti

Leggi su Isaechia.it

La serata di ieri, sabato 23 novembre, ha visto scontrarsi due capisaldi dei palinsesti Rai e Mediaset.Su Rai 1 è infatti andata in onda una nuovadicon le, condotto da Milly Carlucci, e su canale 5 ladel, guidato da Alfonso Signorini.Parallelamente Rete4 ha visto la messa in onda di Lo chiamavano Trinità ed Italia1 I Croods 2. Ma chi hala gara ditotalizzando il maggior numero di telespettatori?Come sappiamo, per ilnon è affatto un periodo florido: complice anche il variare del palinsesto, la prima serata dello scorso martedì era stata una vera e propria catastrofe.con lenel frattempo sta mettendo in scena una gara di altissimo livello, in cui non mancano emozioni, colpi di scena e i classici dissapori che rendono più accattivante l’intrattenimento offerto.