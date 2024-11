Ilnapolista.it - Anguissa: «Ho giocato per anni con Zielinski, Mc Tominay è molto diverso ma ha tanta qualità»

Leggi su Ilnapolista.it

Pochi minuti prima della sfida tra Napoli e Roma, Frankè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Focus del suo intervento l’andamento della stagione e la sfida contro Ranieri, oltre che il nuovo centrocampo disegnato da Conte per il suo Napoli.: «La Roma ha cambiato ma è pur sempre una squadra forte»Di seguito le dichiarazioni integrali:«Sappiamo che la Roma ha cambiato allenatore, ma sappiamo anche in generale che contro di loro è sempre difficile a prescindere per la squadra che sono. Faremo di tutto per vincere perché ne abbiamo bisogno.»Come ti trovi coi tuoi nuovi compagni di reparto?«Hocone Lobotka, ora con Scott (Mcndr) è più difficile trovarsi ma ha, con il tempo sarà sempre più facile giocare insieme»Le formazioni ufficiali di Napoli-RomaFormazioni ufficiali.