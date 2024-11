Davidemaggio.it - Amici 24, diretta nona puntata

Anticipazionidi domenica 24 novembre 2024Maria De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì.Un solo allievo ha affrontato la sfida: si tratta di Vybes, che è riuscito a sconfiggere lo sfidante ed è rimasto nella scuola. Giudice il manager musicale Giammarco Barbieri.La gara di cover è stata giudicata da Al Bano e Brunori Sas – che ha presentato il singolo Il morso di Tyson – ed ha visto primeggiare Antonia. Ultimo Luk3, che è finito ancora una volta in sfida. Anbeta Toromani ha giudicato i ballerini: al vertice della sua classifica Daniele, mentre ultima Teodora, che ha preso la maglia rossa.Ospite musicale Gianni Morandi, che ha cantato il nuovo singolo L’attrazione, scritto per lui da Jovanotti. La gara di inediti ha visto in veste di giudice il produttore e autore Francesco “Katoo” Catitti, mentre quella di improvvisazione il coreografo Thomas Signorelli.