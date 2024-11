Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne, il 25 novembre la torre della Regione Emilia Romagna si colora di arancione

Bologna, 232024 – La sera del 25lain viale Aldo Moro a Bologna verrà illuminata con un fascio di luce di colore. E la presidente dell'Assemblea legislativaEmma Petitti interviene sul temadi genere in occasioneGiornata internazionale contro lache si celebra il 25. "Negli ultimi decenni - sottolinea - sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme nonché contrastarlo e prevenirlo. Eppure, anche questo 25ci lascia con una sensazione di incompiuto e di amaro. Se è vero, infatti, che 'Lacontro leè una aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali', come ci ricorda il nostro PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, lo è altrettanto che, per troppe, il diritto a una vita libera dallanon è ancora un orizzonte concreto.