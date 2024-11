Vela Campionato Invernale di Roma | domani la terza giornata di regate

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 23 novembre 2024, Chiusa la secondadeld’altura di, l’evento velicoorganizzato dal Circolo Velico Fiumicino che lo scorso fine settimana ha portato a tre il numero di prove sino ad ora disputate.si torna in acqua con Geex di Angelo Lobinu fra i favoriti bella categoria ORC Regata, grazie alla vittoria in entrambe le prove della seconda.Lo segue nella classifica a tempi compensati Kalima, l’imbarcazione di Franco Quadrana, presidente del Circolo Velico Fiumicino, che si era aggiudicata la line honour in entrambe le prove. Il 37 piedi M.art di Edoardo Lepre si attesta saldamente al terzo posto in entrambe le prove. Nella categoria Crociera ORC si è aperta una bellissima sfida che ha visto protagoniste Lysithea di Roberto Bocci e Bijou di Massimiliano Cataldi che si sono alternate alla vetta delle duedisputate.