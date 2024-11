Sport.quotidiano.net - Ternana, quattro partite da avanti tutta. Romeo punta in alto: "Continueremo a lottare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

da. Le Fere sono a -6 dalla capolista, dunque con l’obbligo di un grande bottino da realizzare prima dello scontro diretto. Il Pescara ha rispettato il pronostico battendo nella partita di recupero il Milan Futuro (peraltro rimaneggiato). I rossoverdi tenteranno di ridurre di nuovo le distanze prima del grande apmento in programma il 22 dicembre all’"Adriatico". Il calendario: trasferta a Carpi, in casa con il Milan Futuro, trasferta a Piancastagnaio, al "Liberati" con la Virtus Entella. E il 10 dicembre la Corte Federale d’Appello discuterà il ricorso presentato dallaCalcio in merito alla penalizzazione. Sarà dunque un periodo prenatalizio di estrema importanza per la squadra di Ignazio Abate che ieri all’antistadio, a porte chiuse, ha iniziato a rifinire la parte tattica in vista della gara di lunedì prossimo al "Cabassi" (ore 20.