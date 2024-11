Gaeta.it - Temperature in rialzo e piogge in arrivo: il meteo cambia di nuovo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unmento significativo nelle condizionirologiche sta per interessare l’Italia. Dopo i giorni di gelo che hanno caratterizzato le ultime settimane, le previsioni indicano un aumento dellee un clima più mite, che potrebbe ricordare più quella di fine estate che non di fine novembre. Con queste nuove tendenze, potrebbe esserci anche un incremento delle precipitazioni. Le informazioni arrivano dagli esperti, che analizzano il quadro climatico attuale e avvertono su cosa aspettarsi nei prossimi giorni.Previsionied esperti al lavoroSecondo le dichiarazioni di Mattia Gussoni, unrologo del portale www.iL.it, il ribaltone termico non è solo una possibilità, ma una certezza. Le, che hanno portato a registrare gelate consistenti nelle ultime ore, si preparano a ritornare su valori più consoni a una stagione autunnale.