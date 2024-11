Ilrestodelcarlino.it - Studenti a caccia di rifiuti: "Così cresce la sensibilità"

di Mariateresa Mastromarino "Ragazzi, oggi andiamo a raccogliere iabbandonati in giro per la città". È iniziata, mercoledì mattina, la lezione di Valorizzazione delle risorse primarie e secondarie, corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, per glie le studentesse dell’Alma Mater. Che, al posto di seguire la classica lezione frontale, hanno contribuito a liberare le Due Torri dal "littering urbano, ossia daiabbandonati per strada o nei giardini", spiega la professoressa Alessandra Bonoli, promotrice dell’iniziativa dell’Università in occasione della settimana europea per la riduzione dei. Un’attività diventata virale sui social, grazie a un post che conta più di settemila like e cinquanta commenti: nel video si vedono ragazzi e ragazze all’opera nella raccolta dei, abbandonati sul ciglio della strada o nascosti tra i cespugli nell’area del Lazzaretto, dove c’è la facoltà.