Sepolta in casa da più di 10 anni | capelli lunghi fino al pavimento unghie come artigli e spazzatura ovunque

Scioccante ritrovamento da parte dei carabinieri, che sono entrati in unatrovandosi di fronte a scene assurde. Appena varcata la soglia dell’abitazione, i militari hanno assistito a qualcosa di impensabile. Innanzitutto è stata trovatasparsa, oltre a residui di cibo presenti in ogni angolo della dimora. L’odore era terribile e c’era anche terra sul.All’interno di questada horror i carabinieri hanno trovato una madre e un figlio in condizioni disumane. La signora di 82, che è stata chiamata Lucia in modo fantasioso visto che la sua identità non è stata resa nota, l’hanno ritrovata stesa sul divano e la sua condizione fisica era davvero assurda e allarmante.Leggi anche: Donna 93enne sente rumori sotto ildi: un uomo nudo viveva là sottoScoperta unahorror:e cibovivevano mamma e figlioL’82enne viveva in questaricolma diin compagnia del figlio di 49, che ha l’autismo.