Gaeta.it - Ponte sullo stretto di Messina: la scadenza per l’approvazione del progetto definitivo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il tema deldicontinua a far discutere in Italia, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini. Salvini ha confermato che si attendedelentro dicembre 2024, un passaggio cruciale per avviare la realizzazione di un’opera che intende collegare il sud e il nord del Paese. Queste parole sono state pronunciate durante l’assemblea di Confartigianato Trasporti, un evento che ha richiamato l’attenzione su diverse problematiche legate ai trasporti e alla logistica.Obiettivo di connessione nazionaleIl ministro Salvini ha sottolineato l’importanza di unire il Paese, rendendo il viaggio da Palermo a Bolzano non solo più facile, ma anche più rapido ed efficiente.