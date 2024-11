Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di medaglie per le ragazze della Sport Fire. Matilde De Florio è oro

A San Benedetto è andato in scena lo show delle bambine escuola di ginnastica ritmicadi Civitanova. In Riviera delle Palme si sono disputati i campionati nazionali e l’associazione gestita dalla direttrice e tecnica Irina Pakhomova e dalla tecnica Maria Adashevskaya ha collezionato una medaglia d’oro e una caterva di podi, per la precisione 16. La medaglia d’oro è stata vinta daDenella specialitàfune e, non sazia, la ginnasta si è messa al collo anche l’argento nell’esibizione a corpo libero. Queste due delle tanteottenute nelle categorie Giovanissime e Allieve, con la ciliegina di altre tre "doppiette": Nina Peretti secondo posto palla e cerchio, Arianna Pepa secondo posto palla e terzo cerchio, Anya Cartechini secondo posto fune e terzo palla.