Gaeta.it - Pane sempre fresco grazie al trucco del gambo di sedano: rimedio antico e geniale

Leggi su Gaeta.it

Ilper mantenere il: basta undie il gioco è fatto. Scopriamo come fare e perché funziona.Ilè una delle più grandi delizie della vita quotidiana. La croccantezza della crosta, la morbidezza dell’interno e l’aroma invitante che si sprigiona appena lo si taglia sono sensazioni che molti di noi apprezzano. Tuttavia, mantenere ilpuò essere una sfida, specialmente quando si vive in un clima umido o se non si consuma tutto ilin un solo giorno.Fortunatamente, c’è une poco conosciuto che le nonne hanno tramandato di generazione in generazione: utilizzare undi. Questo semplicenon solo aiuta a preservare la freschezza del, ma è anche un metodo naturale e privo di conservanti chimici.Come funziona ildelMa come funziona questo? Il segreto sta nel contenuto d’acqua del