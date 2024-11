Sport.quotidiano.net - Pagelle Gerli sottotono, Caso finisce per strafare

GAGNO 6,5 Incolpevole sulla deviazione ravvicinata di Mazzocchi, graziato dal palo a inizio partita sulla mezza rovesciata di Strizzolo. Il resto della gara è in sicurezza. DELLAVALLE 6 Gara senza accelerazioni, nella quale tiene bene la posizione e commette pochi errori. Nell’assalto finale del Cosenza regge la spinta rossoblu sulla sua fascia di competenza. CALDARA 6 Mazzocchi lo anticipa di un soffio nell’azione del gol del pareggio cosentino, e Zaro non lo aiuta nella chiusura. Fin lì una partita senza sbavature. CAUZ 6 Seconda consecutiva da titolare per lui, che certamente si esprime meglio nella difesa a tre. Gara attenta nella quale anche lui deve andare in trincea senza disertare puntate offensive, vedi la deviazione nel finale che esce di poco a Micai battuto. DI PARDO 5,5 A inizio gara soffre parecchio la spinta sulla fascia sinistra di attacco del Cosenza.