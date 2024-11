Paccheri con salsiccia e broccoli | Friarielli che passione!

Leggi su Donnaup.it

conche!Ecco un’altra ricetta del mio amatissimo Nonno Giovanni, inutile dirvi che per lui cucinare e mangiare era quanto di più bello c’era nella vita, era così di buon umore quando si accingeva a farlo che rimarrà per me uno tra i ricordi indelebili della vita. La ricetta originale del Nonno comprendeva anche i ciccioli ma io ho preferito ometterli.In questa ricetta vado ad usare i famosi, una qualità dicampani molto teneri e con una punta leggermente amarognola, questo tipo di broccoletti non vanno sbollentati ma messi direttamente nell’olio che soffrigge con aglio e peperoncino, ma a voi nessuno vieta di cambiare qualità qualora non riusciste a trovarli.Vi lascio al procedimento semplicissimo di questa ricetta.