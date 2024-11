Zonawrestling.net - NXT: Gigi Dolin torna in azione in un live event

A poche settimane dal ritorno della Iron Survivor Challenge, che vedrà affrontarsi 5 wrestler per ottenere una opportunità titolata e sfidare la campionessa Roxanne Perez, il roster femminile di NXT sembra veramente ricchissimo di talento. Con Zaria, Stephanie Vaquer e Sol Ruca già qualificate, e con il quarto slot che sarà occupato dalla vincente del match tra Giulia e Kelani Jordan, resta ancora un posto per la sfida. E tra i vari nomi che potrebbero competere per l’ultimo spazio disponibile, ora sembra possibile la presenza di una wrestler assente davvero da troppo tempo.Ritorno importante per il roster femminileDopo un’assenza di oltre 8 mesi per un infortunio al legamento crociato, infatti,ta inquesto weekend durante undi NXT a Lakeland.