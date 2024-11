Manchester City Guardiola | Siamo fragili non è una questione tattica

Leggi su Sportface.it

dal punto di vista difensivo, non ho mai visto una situazione così in otto anni qui. Dobbiamo affrontare questo momento vincendo le prossime partite: ora vediamo le cose in un certo modo, forse tra qualche settimana le vedremo in modo diverso”. Lo ha dichiarato Pepai microfoni di BBC Radio 5 Live dopo la clamorosa sconfitta del suoper 0-4 contro il Tottenham. Un KO che arriva in un momento già molto complicato per i Citizens, alla quinta sconfitta di fila, ma che per il tecnico spagnolo “non riguarda una. Certamente ci sono i dettagli, ma questa situazione è più legata a come reagisci in determinati momenti. Quando non vinciamopreoccupato, è normale, sarebbe un problema se io e i miei giocatori non lo fossimo. Nonabituati a vivere questa situazione, ma bisogna accettarla e rialzarci, ce la faremo”.