M5S, a Nova irrompe la protesta contro Conte. Blitz dei "Figli delle stelle": «Siete come il Pd» (video)

Al grido di “dimissioni” e “il Pd”, un gruppo di militanti del M5S ha rovinato la festa a Giuseppe, intento dal palco del Palazzo dei Congressi a Roma a dare il via a, la due giorni di Assemblea costituente pentastellata. “Avete dimenticato tutto, siamo nati tra i banchetti, non in un teatro. Siamo nati per strada e oggi ci portano in teatro”, hanno urlato istatori, che sono definiti “” e hanno rivendicato a gran voce “onestà e trasparenza”, in relazione alle procedure di voto sul futuro del Movimento.Larovina la festa a: “il Pd”“Due mandati e a casa”, è stata un’altrarivendicazioni del gruppo di una ventina distatori, composto per lo più da giovani e all’interno del quale c’era chi indossava magliette con i volti di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.