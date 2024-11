Ilrestodelcarlino.it - Ladre di profumi: bottino da 2mila euro e altre tre denunce

Macerata, 23 novembre 2024 – Seconda denuncia nel giro di pochi giorni per tredi. Questa volta a far scattare il provvedimento sono stati i carabinieri, mentre all’inizio della settimana era stata la polizia a intercettare le malviventi dopo una serie di incursioni nei negozi. I militari della stazione di Macerata hanno denunciato le tre donne – tutte senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine – per furto aggravato in concorso. Si tratta di una 31enne e una 24enne di nazionalità cilena e una 32enne cubana. Sono state individuate in seguito alle indagini svolte dai militari del capoluogo dopo la denuncia sporta dal responsabile del punto vendita di “Acqua e Sapone” di Macerata per il furto di svariate confezioni di, avvenuto nello scorso mese di ottobre. I militari, grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato e identificato le tre donne che, mentre si aggiravano nel negozio, avevano nascosto iall’interno di borse verosimilmente schermate per eludere il sistema antitaccheggio presente nel punto vendita.