Iodonna.it - La testimonianza raccolta in un centro per uomini maltrattanti. Un percorso di rinascita lento e non semplice per tutti

Leggi su Iodonna.it

“Le urlavo addosso e alzavo le mani quando litigavamo. Schiaffi, calci e tirate di capelli. È successo diverse volte nell’arco di tre anni. È iniziato tutto nel lockdown. Mi facevo di cocaina e nei weekend giocavo a poker on line. Bastava che mia moglie mi rivolgesse un’osservazione per esplodere di rabbia. Mi imponevo con la forza per avere ragione. Sapevo che incutendole paura avrebbe rivisto la sua posizione. “Se io non voglio, tu non puoi”: la campagna contro la violenza sulle donne di “Una Nessuna Centomila” X Leggi anche › Come combattere la violenza sulle donne? L’evento Pomellato per Cadmi 2024 Io un uomo vio? Ma va.