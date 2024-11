Calciomercato.it - Inter, che tegola per Inzaghi dopo neanche un quarto d’ora: infortunio per un titolarissimo

Pessime notizie per Simone, cheundeve usare la prima sostituzione per unpesantissimoPiove sul bagnato per l’, cheundeve già rinunciare a un altro titolarela febbre che ha colpito Lautaro Martinez.Simone(LaPresse) – calciomercato.itDura infatti 14 minuti circa la partita di Francesco Acerbi contro il Verona a causa di un problema fisico. Il difensore italiano, già colpito da infortuni in questa stagione, ha fatto cenno alla panchina di avere molto probabilmente bisogno del cambio. Poi è arrivata la conferma definitiva, con il centrale nerazzurro che ha buttato fuori il pallone accasciandosi a terra. Al suo posto Stefan de Vrij che aveva cominciato a scaldarsi da qualche secondo. Alla fine cambio imemdiato.